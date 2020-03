Przyciski w autobusach i tramwajach już wyłączone. A co z bramkami w metrze? "Mogą być źródłem przenoszenia koronawirusa"

fot. Bartlomiej Miedzybrodzki

Koronawirus w Warszawie. Miasto wprowadza środki bezpieczeństwa w związku z epidemią wirusa SARS-Cov-2. W pojazdach naziemnego transportu publicznego z użycia wyłączono tzw. ciepłe przyciski, czyli guziki służące do otwierania drzwi. Stołeczni samorządowcy postulują, aby tego rodzaju rozwiązania zastosowano również w warszawskim metrze (poprzez odblokowanie bramek) oraz przy przejściach dla pieszych, rezygnując z systemu "Naciśnij, aby przejść". Co na to organy decyzyjne? Szczegóły w artykule poniżej.