Przygarnij psa ze Schroniska na Paluchu. Te pupile czekają na adopcję [ZDJĘCIA]

Pumeks, zwany przez przyjaciół Pumciem, pojawił się znikąd w polu. Bał się podejść do ludzi i tak błąkał się przez kilka tygodni. Miał szczęście, bo ktoś go zauważył, dokarmiał i wezwał pomoc. I tak Pumcio znalazł się w schronisku. Pierwsze chwile tutaj były dla niego bardzo stresujące. Na szczęście okazało się, że Pumcio jest bardzo towarzyskim psem i łatwo nawiązuje przyjaźnie w grupie psów. - Na obecnym etapie szukamy dla niego domu z człowiekiem o wielkim sercu i cierpliwości oraz z doświadczeniem w pracy z psem lękliwym. Sugerujemy dom z ogrodem, w spokojnej okolicy, bez małych dzieci, za to chętnie z sympatyczną suczką w podobnym wieku i temperamencie, która byłaby wsparciem w budowaniu relacji z nowymi opiekunami Pumeksa – czytamy na stronie schroniska. Kontakt do wolontariuszy: Tonia 602 763 034, Ida 694 689 970, Klaudia 514 360 970

Zdjęcia dzięki uprzejmości schroniska na Paluchu/ www.napaluchu.waw.pl