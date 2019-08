Przygarnij świnkę morską. Ponad 100 sympatycznych gryzoni pilnie poszukuje nowego domu

Ponad 100 świnek morskich szuka domu. Organizacja Lab Rescue - adopcje zwierząt laboratoryjnych alarmuje, że jeśli do końca miesiąca nie uda znaleźć się dla nich opiekunów, zostaną uśpione. O tym co trzeba zrobić by adoptować świnkę przeczytacie w artykule poniżej.

Małe, futrzane gryzonie do tej pory żyły w laboratoriach w Warszawie i Wrocławiu. Wszystkie świnki morskie są zdrowe, mają około 3 miesięcy, miały robione zastrzyki. Zanim trafią do adopcji będą jeszcze po kontroli weterynarza. Lab Rescue alarmuje, że jest bardzo mało czasu na to by je uratować przed uśpieniem. Jeśli nie uda się znaleźć dla nich nowego domu do końca sierpnia zostaną uśmiercone. Dostałyśmy właśnie informację z laboratorium, że są właściwie na już do odebrania świnki morskie... Niestety jest ich aż 105 - 45 samiczek i 60 samców... Większość z nich ma czas do końca miesiąca, potem niestety mają być uśmiercone. Aby adoptować świnki morskie należy wejść na facebookową stronę Lab Rescue - adopcje zwierząt laboratoryjnych, wypełnić ankietę i podpisać umowę adopcyjną, tak aby cały proces przebiegał zgodnie z prawem.



Lab Rescue - adopcje zwierząt laboratoryjnych to oddolna inicjatywą. Tworzący ją społecznicy nawiązują kontakty z laboratoriami i starają się znaleźć opiekunów i domy dla zwierząt, które były wykorzystywane w celach naukowych. Wszystkie zwierzęta przed adopcją są badane przez weterynarza, który stwierdza czy mogą trafić do nowych domów.