Przyjaźń Łączy – Wspólnie dla Zwierząt. Akcja na rzecz psów ratowniczych GOPR [patronat NaM]

Cały dochód ze sprzedaży bransoletek zostanie przeznaczony na wsparcie psów ratowniczych Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Środki te zostaną wykorzystane na zakup specjalistycznego sprzętu, poprawę warunków szkolenia, rozbudowę bazy szkoleniowej psów ratowniczych, jak również na leczenie zwierząt.

Poprzez wzrost liczby szkoleń oraz dzięki wykorzystaniu zakupionego sprzętu, znacząco wzrósł poziom psich umiejętności. Statystyki GOPR pokazują, że najwięcej działań ratowniczych to akcje poszukiwawcze, w których psy odgrywają znaczącą rolę. 90 proc. z nich kończy się odnalezieniem poszkodowanego, co jest sukcesem wszystkich ratowników biorących udział w działaniach, również tych czworonożnych. Ich odwaga, wytrzymałość, doskonały węch oraz zwinność są nieocenionym atutem podczas akcji ratowniczych w miejscach niebezpiecznych i trudno dostępnych. Jeden pies wykonuje na lawinisku pracę nawet 5–6 ratowników górskich.

- To właśnie trening decyduje o skutecznej pracy psa w terenie, jego dyscyplinie oraz jakości prowadzonych poszukiwań – tłumaczy Marcin Kądziołka, prezes Zarządu Fundacji GOPR. - Bez odpowiedniego poziomu finansowania, sprzętu, warunków, kondycji psa, poziom wyszkolenia, a tym samy poziom prowadzenia działań ratowniczych nigdy nie będzie zadowalający. A od tego może zależeć ludzkie życie. Idea ratowania życia w trudnych warunkach górskich przy wykorzystaniu psów ratowniczych stanowi wyjątkowe połączenie przyjaźni pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem. Niezwykła więź wytworzona poprzez lata ciężkiej pracy tej dwójki rodzi się i umacnia poprzez częste treningi oraz stałą konieczność podnoszenia poziomu wyszkolenia. Dlatego w tym roku również gorąco zachęcam do wspierania szlachetnej akcji prowadzonej w sieci sklepów Maxi Zoo i dołożenia swojej cegiełki w przygotowanie psów ratowniczych GOPR. To dzięki Wam czyjeś życie może być kiedyś uratowane przez naszego psiaka, który działał, bo nosisz bransoletkę „psiej łapy” – dodaje Marcin Kądziołka.