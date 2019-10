Przysięga Wojsk Obrony Terytorialnej, Warszawa 2019. Mieszkańcy muszą przygotować się na 3 dni utrudnień

W sobotę, 5 października, w godzinach 6.00-18.00 autobusy linii 102 i 105 w kierunku PKP Olszynka Grochowska i pętli Browarna będą jeździły al. Jana Pawła II i Świętokrzyską. Autobusy linii 107 i 111 w kierunku Kierbedzia i Gocławia pojadą ul. Marszałkowską i Al. Jerozolimskimi, a autobusy linii 116, 178, 180, 503 i 518, jadąc w kierunku Wilanowa, PKP Ursus, Skorosze, Natolina Płn. i pl. Trzech Krzyży, zjadą ul. Kapucyńską na al. „Solidarności” i dalej przez pl. Bankowy i ul. Marszałkowską. Wszystkie wymienione linie w drodze powrotnej będą kursowały ulicami Świętokrzyską i Marszałkowską. Autobusy linii 128 i 175 pojadą ulicami Królewską, Kredytową, Jasną, Świętokrzyską, E. Plater i Twardą do przystanku na pl. Grzybowskim. Linia 222 pojedzie ulicami Świętokrzyską i Marszałkowską do przystanku na ul. Bielańskiej, a z powrotem będą kursowały ulicami: Senatorska – Miodowa – Kapucyńska – al. „Solidarności” – Marszałkowska – Al. Jerozolimskie.

Organizacja prób i uroczystości będzie wiązała się także ze zmianami tras autobusów komunikacji miejskiej. W czwartek i piątek, 3 i 4 października, w godzinach 6.00-18.00 autobusy linii E-2, 107 i 111 będą kursowały ulicami: Senatorska – Miodowa – Krakowskie Przedmieście. Natomiast autobusy linii 128 i 175 pojadą ulicami Królewską, Kredytową, Jasną, Świętokrzyską, E. Plater i Twardą do przystanku na pl. Grzybowskim.

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj sił zbrojnych obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych. Utworzone zostały 1 stycznia 2017 roku. Obecnie formacja znajduje się w jednym z najbardziej dynamicznych okresów budowy. Żołnierze szkolą się w ramach trzynastu brygad obrony terytorialnej na terenie dwunastu województw (dwie brygady są zlokalizowane na Mazowszu).

Formacja opiera swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach, którzy wstępując w jej szeregi nie muszą rezygnować ze swoich dotychczasowych aktywności. Na potrzeby szkolenia żołnierzy TSW wdrożono innowacyjny trzyletni system szkolenia, który skonstruowany jest w taki sposób by umożliwić pogodzenie życia osobistego i zawodowego ze służbą wojskową. Żołnierze WOT pełnią nową forma czynnej służby wojskowej – Terytorialną Służbę Wojskową (TSW).

To oznacza, że żołnierze – ochotnicy, pełnią służbę w formie rotacyjnej (w jednostce wojskowej, w określonych przez dowódcę dniach służby, co najmniej raz w miesiącu przez okres dwóch dni w czasie wolnym od pracy) i dyspozycyjnej (poza jednostką wojskową, nie rezygnując z dotychczasowych zajęć). Szkolenie w WOT to nauka praktycznych umiejętności niezbędnych nie tylko na współczesnym polu walki, ale przydatnych też w codziennym życiu i pracy, jak np. udzielanie pierwszej pomocy czy kursy operatorów maszyn.

POLECAMY TEŻ: