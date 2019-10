Przystanki autobusowe z panelami słonecznymi na dachach? Warszawski radny ma pomysł na ekologiczne wiaty

Przystanki autobusowe z panelami słonecznymi

Warszawski radny Marek Szolce zaproponował, aby stołeczne przystanki autobusowe i tramwajowe zostały wyposażone w instalacje fotowoltaiczne, które mogłyby produkować prąd z energii słonecznej. - Warszawa powinna suzkać miejsc, gdzie istnieje możliwość montażu instalacji z energii słonecznej. Niektóre miasta z sukcesem wykorzystują w tym celu dachy wiat przystankowych - czytamy interpelację radnego. Dokument został już wysłany do stołecznego ratusza. Szolc zapytał prezydenta Warszawy m.in. o to, czy dachy przystanków są technicznie przystosowane do montażu takich instalacji oraz czy kiedykolwiek taki pomysł był analizowany.

Dwa eko przystanki w Warszawie

Eko przystanki nie są nowością w stolicy. Już niebawem dwie wiaty z panelami solarnymi mają zastąpić te przy Trakcie Lubelskim – Las 01 (instalacja posłuży do oświetlenia wnętrza wiaty) oraz na Rzeszotarskiej 01 do oświetlenia gabloty informacyjnej.- To test. Chcemy zbadać czy takie rozwiązanie się sprawdzi. Panele fotowoltaiczne, elementy sterujące oraz zestaw akumulatorów będą na górnej powierzchni dachu wiaty. Panele fotowoltaiczne powinny być umieszczone pod kątem umożliwiającym zsuwanie się zalegającego śniegu- tłumaczy ZTM. Nowe wiaty mają być zamontowane do połowy grudnia. Więcej informacji na ten temat przeczytasz TUTAJ.