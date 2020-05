Psy i koty zarażają się koronawirusem od ludzi. Weterynarze w gotowości

Nie do końca wiadomo, jakie objawy daje ludzki koronawirus u zwierząt. W wytycznych dla lekarzy napisano, że mogą to być katar, trudności z oddychaniem, wymioty, biegunka. - Podobnie jak u ludzi prawdopodobne jest również wystąpienie łagodnych objawów lub ich brak - napisał prof. Krzysztof Niemczuk, dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach.

Do lekarzy weterynarii w całej Polsce trafiły właśnie wytyczne, które określają jakie zwierzęta znajdują się w grupie największego ryzyka. To te, które miały kontakt z osobą zakażoną koronawirusem albo przebywały w miejscu, w którym nastąpiło zachorowanie - w tym samym mieszkaniu czy domu opieki. W grupie ryzyka są też zwierzęta ze schronisk, ogrodów zoologicznych czy żyjące w hodowlach. Wśród zagrożonych koronawirusem gatunków wymieniane są psy, koty i norki.

Weterynarze w Polsce mają być w gotowości po tym, gdy w Holandii wirusa SARS CoV – 2 ujawniono u norek i kotów w Holandii. Polskie lecznice weterynaryjne dostały już wytyczne, jak mają pobierać próbki od zwierząt i że wszystkie one mają trafiać bezpośrednio do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach.

Na razie niewiele wiadomo na temat przenoszenia koronawirusa pomiędzy ludźmi i zwierzętami. Mało wiemy o tym jak ten wirus działa na zwierzęta. Bo nie było takich badań. - Zwierzęta domowe to pod tym względem zagadka – mówi portalowi GazetaWroclawska.pl prof. Barbara Bażanów wirusolog z wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego.

- Ale to na pewno nie jest tak, że zwierzęta to bomba biologiczna. Wtedy tych zachorowań byłoby znacznie więcej.

Profesor opowiada o wynikach badań na myszach – opublikowanych w naukowym czasopiśmie Nature. Dzikie myszy z wirusem, wywołującym chorobę COVID-19, nie miały żadnych objawów. Za to myszy, którym wszczepiono ludzki receptor, występujący w płucach, zachorowały.

Jak mają wyglądać testy u koronawirusa u zwierząt? Weterynarze mają pobierać próbki, gdy wykluczą inne choroby. Od zwierząt, które będą podejrzewali o zakażenie, pobiorą wymazy z jamy ustnej i gardła, wymazy z nosa i odbytu oraz próbki krwi. - Podczas pobierania próbek należy zachować szczególną ostrożność. To materiał zakaźny - czytamy w wytycznych.

