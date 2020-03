Pułapki w branży w wynajmu toalet

Kto wynajmuje toalety przenośne?

Toalety przenośne wynajmowane są przez firmy czy instytucje będące najczęściej przedstawicielami jednego z czterech głównych segmentów: budownictwa, imprez plenerowych, rekreacji i zastosowań komercyjnych. Zdecydowanie najliczniejsza grupa odbiorców to przedstawiciele branży budowlanej - szacuje się, że stanowią oni około 60% klientów firm wynajmujących toalety przenośne. Około 20% klientów firm prowadzących wynajem toalet przenośnych to organizatorzy rozmaitych imprez masowych, a pozostali odbiorcy to m.in. zarządcy miejsc letniej rekreacji (przede wszystkim plaż nad morzem i nad jeziorami, a zimą - przy stokach narciarskich), ale również terenów sportowych czy ogrodów zoologicznych, a także przedstawiciele branży handlowo - usługowej, którzy wyposażają w toalety przenośne m.in. wolnostojące, zewnętrzne punkty handlowe i usługowe, przystanki autobusowe itp.

Przed podpisaniem umowy na wynajem toalety lub toalet przenośnych - firmy, instytucje oraz organizatorzy różnego rodzaju imprez plenerowych i przedsięwzięć komercyjnych powinni szczegółowo przeanalizować parametry danego wydarzenia, by maksymalnie dopasować rodzaj i ilość kabin toaletowych do indywidualnych potrzeb osób w nim uczestniczących oraz ich szacunkowej liczby. W ofercie firm oferujących toalety przenośne na wynajem znajdują się zarówno standardowe kabiny z podstawowym lub rozbudowanym wyposażeniem, jak i toalety przenośne dla niepełnosprawnych czy toalety dla rodzica z dzieckiem (np. z miejscem do przewinięcia niemowlaka). Planując liczbę przenośnych toalet należy oczywiście jak najdokładniej oszacować również liczbę osób, które potencjalnie będą z niech korzystać w określonym czasie.

Szczegółowa analiza wydarzenia czy dowolnego przedsięwzięcia pozwoli uniknąć najczęstszych błędów i pułapek branży wynajmu toalet - wynajęcia nieodpowiedniej liczby toalet (najczęściej za mało!) oraz nie zabezpieczenie dodatkowych potrzeb potencjalnych uczestników (osób niepełnosprawnych, rodzin z dziećmi).

Co składa się na cenę?

Na cenę wynajmu toalety przenośnej składają się przede wszystkich: rodzaj i wyposażenie kabin przenośnych, serwis i wywóz nieczystości (jego częstotliwość), transport i odbiór kabin (istotna jest odległość miejsca, w którym mają stanąć toalety od operatora oferującego ich wynajem), a także okres wynajmu (mowa najczęściej o wynajmie krótkoterminowym lub długoterminowym). Cena wynajmu toalet przenośnych może być różna u różnych operatorów, dlatego przed podjęciem decyzji warto porównać oferty kilku firm i wybrać tę, która będzie dla nas najkorzystniejsza.

Wyposażenie i rodzaje kabin przenośnych

Kabiny przenośne dostępne są w wersji pojedynczej kabiny jednoosobowej i kabin większych, przeznaczonych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz rodziców z dziećmi (wynajem większych toalet przenośnych jest najczęściej droższy). Koszty wynajmu uzależnione są również od wyposażenia toalety. Standardowe wyposażenie obejmuje przede wszystkim: drzwi o profilu zamkniętym, automat zamykający drzwi zamek “wolne/zajęte”, półprzezroczysty dach, antypoślizgową podłogę oraz stanowisko toaletowe z deską sedesową (często z pisuarem), podajnik papieru toaletowego i system wentylacji. Dodatkowo toalety mogą być wyposażone w umywalki (w kabinie lub jako osobne stanowisko), podajnik ręczników papierowych i dozownik mydła, a także: kosz na śmieci, lustro, podajnik nakładek higienicznych na deskę sedesową czy oświetlenie. Im wyższy standard toalety - tym wyższy będzie koszt jej wynajmu.

Ilość osób korzystających

To jeden z najistotniejszych parametrów, biorąc pod uwagę konieczność podjęcia decyzji o wynajmie konkretnej liczby przenośnych kabin toaletowych. Odpowiedzialność za zabezpieczenie odpowiedniej liczby toalet, które zapewnią komfort korzystania z nich, bez konieczności stania w kolejkach oraz zagwarantują odpowiednie warunki sanitarne spoczywa oczywiście na organizatorze eventu / zarządcy terenu. Przeciętna toaleta przenośna utrzymuje nieczystości użytkowania przez 10 osób w ciągu 40 godzin pracy (wynajmując toaletę na event plenerowy czy do wesołego miasteczka należy zastosować odpowiedni przelicznik).

Serwis i wywóz nieczystości

Standardowy serwis toalet przenośnych obejmuje: opróżnienie toalety i wywóz nieczystości, umycie i dezynfekcję kabin, uzupełnienie papieru toaletowego, zalanie toalety specjalnym płynem neutralizującym zapachy oraz usunięcie ewentualnych drobnych uszkodzeń. W przypadku wynajmu długoterminowego toalet przenośnych operator powinien zagwarantować serwis i wywóz nieczystości, choć w zależności od firmy wynajmującej kabiny toaletowe - może być to usługa standardowa lub dodatkowa, a co za tym idzie - dodatkowo płatna. Stosowne zapisy, regulujące kwestię serwisu i wywozu nieczystości (przede wszystkim ich częstotliwość oraz np. preferowane dni lub godziny przeprowadzania tych czynności) oraz kosztów z nimi związanych powinny znaleźć się w umowie zawartej między wynajmującym a operatorem / firmą oferującą wynajem toalet.

Dostawa i odbiór kabin

Koszt dostawy i odbioru kabin uzależniony jest przede wszystkim od odległości miejsca, w którym mają zostać ustawione toalety przenośne od punktu, w którym znajduje się magazyn firmy wynajmującej kabiny oraz ilość zamówionych toalet. Koszty dostawy i odbioru kabin toaletowych mogą być wyższe w przypadku zamówienia wymagającego ustawienia toalet na trudno dostępnym terenie.

Możliwe usługi dodatkowe - czy zawsze potrzebne?

W zależności od firmy wynajmującej toalety przenośne, w usługach dodatkowych możemy znaleźć również wspomniane wyżej: serwis i wywóz nieczystości - to usługi niezbędne w przypadku wynajmu długoterminowego, ale zbędne w przypadku wynajmu krótkoterminowego (np. jednodniowego, wówczas opróżnienie toalet przed ich odbiorem jest zazwyczaj wliczone w cenę wynajmu).

Branża wynajmu toalet przenośnych stale się rozwija i na rynku pojawiają się kolejne firmy oferujące tego typu usługi. Im szersza oferta - tym łatwiej wybrać tę, która optymalnie zaspokoi nasze oczekiwania i potrzeby. Klienci firm wynajmujących toalety przenośne mogą obecnie liczyć na doskonale skrojone oferty i wysoką jakość obsługi - zabezpieczanie organizowanych przez nich przedsięwzięć w kontekście udostępniania jego uczestnikom nowoczesnych, komfortowych, czystych i higienicznych toalet przenośnych jeszcze nigdy nie było tak bezproblemowe!