Puste pociągi PKP do Warszawy, rezerwacje spadły o 75 proc. "Tak czystych Pendolino dawno nie widziałem"

Linia kolejowa Warszawa - Radom opóźniona. Remont za ponad 600 mln zł

Wykonawcy budowy trasy kolejowej numer 8 z Radomia do Warszawy notują poślizgi w stosunku do wcześniejszych planów, ale spółka PKP PLK zapewnia, że cała inwestycja zostanie zrealizowana w zaplanowanym terminie. Pociągi z Radomia do Warszawy mają pojechać z szybkością 160 kilometr...