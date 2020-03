Puste ulice w godzinach szczytu. Warszawiacy chronią się przed koronawirusem i zostają w domach

Koronawirus a ogłoszenie stanu wyjątkowego: co się zmieni?

W Polsce wprowadzono już stan zagrożenia epidemiologicznego, kolejnym krokiem może być przekształcenie go w stan wyjątkowy. Na to rozwiązanie zdecydowali się nie tylko nasi sąsiedzi: Czechy i Słowacja, ale również inne kraje Unii Europejskiej i Stany Zjednoczone. Co się wiąże z w...