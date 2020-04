Pyszna majówka w Warszawie - Pub Lolek wrócił z ofertą na wynos i delivery!

Sytuacja, która obecnie panuje w kraju sprawiła, że restauracje przestały normalnie funkcjonować. Oznacza to, że bez naszego wsparcia ciężko będzie im się utrzymać i przetrwać kryzys. Tym razem zamiast wyjścia do ulubionej restauracji, możecie mieć najlepsze doświadczenie restauracyjne z dostawą pod same drzwi. Sprawdźcie, co tym razem przygotował dla Was znany i lubiany Pub Lolek.

LOLEK w dostawie i na wynos. Nie możesz iść do Lolka? Nie szkodzi! Teraz Lolek przyjdzie do Ciebie, a swoje ulubione dania zjesz u siebie w domu! Pomyślcie tylko na co macie ochotę: na słynne przysmaki z grilla, burgera, tradycyjnego „schaboszczaka”z zasmażana kapustą, sałatkę, a może zestaw lunchowy lub weekendowy obiad rodzinny?

Wystarczy zadzwonić zamówić dostawę do domu lub odebrać osobiście, pełne menu znajdziecie tutaj: https://bit.ly/2RXLcnm Delikatesy LOLKA Ponad klasyczne menu restauracyjne Lolek poszerzył swoją dzialalność o ofertę delikatesową umożliwiając Wam zakup wysokiej jakości wyrobów domowych. Znajdziecie tu wędliny dymem wędzone, domowe pierogi, pyszne pieczywo i ciasta z domowej Piekarni Lolka oraz grillowe półprodukty - kto się nie skusi na już zamarynowaną i dobrze przyprawioną karkówkę? - prosto na ruszt. Cały asortyment to 100% domowe wyroby własne Lolka!

Menu: http://publolek.pl/delikatesylolka/ Uwierzcie nam, że jest w czym wybierać!

Jak to działa?

Codziennie w godzinach 12:00 - 20:00!

Zadzwoń: +48 602 685 795, zamów z dostawę lub odbierz osobiście!

http://www.publolek.pl