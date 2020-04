Pyszne przepisy na tradycyjne, wielkanocne dania z Krakusem

Na wielkanocnym stole zgodnie z tradycją pojawiają się typowo polskie potrawy – różne wersje żurku (koniecznie na zakwasie), gotowane jajka, pieczone mięsa i warzywne sałatki. Przygotowanie świątecznych smakołyków czasami bywa czasochłonne i nie zawsze przynosi oczekiwane efekty. Jak tego uniknąć? Postanowiliśmy poszukać dla Was sprawdzonych rozwiązań, z gwarancją efektu. Z pomocą przychodzi niezastąpiony ekspert smaku tradycyjnych potraw – marka Krakus. W galerii znajdziecie propozycje świątecznych potraw, które bez problemu każdy samodzielnie wykona. Sprawdzone produkty marki Krakus gwarantują bowiem nie tylko najwyższą jakość, ale również niezmienny smak świątecznych dań.

Oto pierwsza ze znakomitych propozycji! Więcej przepisów w galerii. Życzymy smacznego!

Żurek z ziemniakami i chipsami z boczku,

Składniki (4 porcje):

• 1l żurku na naturalnym zakwasie Krakus

• plastry boczku wędzonego (100–150 g)

• ziemniaki (4–5 sztuk, ok. 300 g)

• sól, pieprz (opcjonalnie do doprawienia)

• świeże zioła do dekoracji (majeranek, koper, natka pietruszki)

• olej

Wykonanie:

1. Obrane ziemniaki pokrój w kostkę i ugotuj. Odcedź.

2. Rozgrzej na patelni niewielką ilość oleju i podsmaż na złoto plastry boczku.

3. Boczek zdejmij z patelni na talerz wyłożony papierem kuchennym (odsączysz w ten sposób nadmiar tłuszczu).

4. Na patelnię, na której smażył się boczek wyłóż ziemniaki i smaż je na złoto.

5. Żurek podgrzej.

6. Zupę podawaj z ziemniakami, chipsami boczkowymi oraz ziołami.