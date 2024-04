Rafał Trzaskowski wraca do kuchni i publikuje kolejny film. Tak prezydent Warszawy podziękował za mobilizację w wyborach

Rafał Trzaskowski w kuchni dziękuje za głosy

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wrócił do mediów społecznościowych z kolejnym wideo z kuchni. We wtorek na platformie „X” ukazał się krótki, trwający dziesięć sekund film. Na opublikowanym nagraniu widać siedzącą przy stole żonę prezydenta stolicy oraz stojącego tyłem do kamery Rafała Trzaskowskiego, który w tym czasie ma gotować.