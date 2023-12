Jak ustaliliśmy, organizator Mirosław R. (nazwisko do wiadomości redakcji), należy do Kamractwa Rodaków. To skrajnie prawicowa organizacja nawołująca m.in. do sojuszu z Rosją i Białorusią. Propagują też hasła nacjonalistyczne i antysemickie. R. prowadzi kanał o nazwie "Kaszubski Kamrat". Pokazuje na nim filmy z Wojciechem Olszańskim pseudonim "Jaszczur". To twórca internetowy - występujący w charakterystycznym mundurze - który publikuje kontrowersyjne treści. Za swoją działalność antysemicką i ksenofobiczną wiele razy trafiał do aresztu.**