Rafał Trzaskowski zapowiada "zszycie" Traktu Królewskiego i Starej Pragi. Czeka nas remont Karowej i Okrzei

- W kolejnych latach powstanie tu (na Placu Centralnym - red.) Teatr Rozmaitości. Później pójdziemy w kierunku tzw. patelni. Wreszcie weszliśmy w poważne rozmowy z PKP w sprawie remontu tunelu średnicowego. Jest szansa, że ten remont będzie mniej uciążliwy dla Warszawiaków, niż planowała to poprzednia ekipa - powiedział Rafał Trzaskowski.

Most pieszo-rowerowy na Pragę został oficjalnie otwarty. W czwartek po godzinie 18:00, mieszkańcy stolicy odbyli inauguracyjny spacer nową przeprawą. W wydarzeniu wziął udział prezydent stolicy Rafał…

Prezydent Warszawy zapowiedział, że w 2025 roku zacznie się remont na ulicach Złotej i Zgody, a także w okolicach Placu Powstańców Warszawy. Mają pojawić się tam małe skwery oraz zieleń. Znikną miejsca parkingowe. Samochody z tego miejsca Trzaskowski chce przenieść na parking pod Placem Powstańców, który ma zostać otwarty jeszcze w tym roku. Będzie tam ok. 420 miejsc. Po jego otwarciu remont przejdzie też sam plac. Co ciekawe, był on już remontowany dwa razy, w roku 2014 i 2017.