''Rajska oaza'' w Lesie Bielańskim. Przy kościele pokamedulskim powstała zielona strefa relaksu dla mieszkańców

Mieszkańcy Bielan właśnie zyskali nowe miejsce do wypoczynku na świeżym powietrzu. Grzegorz Pietruczuk, burmistrz tej dzielnicy, poinformował, że zakończyła się rewitalizacja terenu przed kościołem pokamedulskim w Lesie Bielańskim. Powstała tam ''rajska oaza'' podzielona na dwie części - pierwsza przeznaczona do wypoczynku, natomiast druga do zabawy. Szczegóły poniżej.