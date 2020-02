Ramówka TVN wiosna 2020. Gwiazdy na czerwonym dywanie i nowe produkcje w programie [ZDJĘCIA]

Pierwszą nowością, która pojawi się wiosną na antenie TVN-u będzie serial "Kod genetyczny" z wątkiem kryminalnym. Jest to historia o o wybitnym genetyku z Instytutu Badań Kryminalistycznych obsesyjnie szukającym prawdy oraz jego synu, który wda się w zakazany romans z partnerką ojca. To opowieść o sile więzów krwi, które w ekstremalnej sytuacji życiowej mogą okazać się największą słabością lub jedynym ratunkiem. Jak daleko można się posunąć,by stanąć w obronie tych, których kochamy? Przekonajcie się sami już od 2 marca. W rolach głównych Adam Woronowicz, Karolina Gruszka oraz Maciej Musiałowski.

Drugą nową produkcją jest "Motyw", czyli historia o miłosnym trójkącie, pozorach i kłamstwie, w które uwikłani są główni bohaterowie. Fabułę otwiera zbrodnia - strzelanina w restauracji. Tłem całej sprawy będą tajemnice sprzed lat. Najważniejszym będzie znalezienie odpowiedzi na pytanie: kto i dlaczego strzelał. W głównych bohaterów wcielają się: Małgorzata Kożuchowska, Agnieszka Grochowska, Michał Czarnecki, Andrzej Konopka oraz Olga Bołądź. Serial możemy oglądać od 3 marca.

Hitem sezonu ma być nowe reality show "Hotel Paradise", które można już oglądać na TVN7. To produkcja, która zastąpiła "Big Brothera". Zasady z pozoru są proste – uczestnicy muszą zrobić wszystko, by każdy kolejny tydzień zakończyć z partnerem u swojego boku. Mieszkańcy hotelu mają zaledwie kilka dni, by zdobyć miłość i stworzyć związek, który przetrwa ciężkie próby i w finale pozwoli im wygrać duże pieniądze. Aby osiągnąć swój cel, będą uwodzić, zawierać sojusze oraz prowadzić wyrafinowaną grę.