Ranking Europolis 2019: Warszawa numerem jeden wśród miast dla młodych

Warszawa najlepsza z 66 miast

W najnowszej edycji rankingu Europolis “Miasta dla Młodych” Warszawa prześcignęła konkurencję, zdobywając w sumie 55 punktów na 100 możliwych i zajmując pozycje na szczycie zestawienia. Bezpośrednio za nią znalazły się Rzeszów (51,75 pkt) i Katowice. W pierwszej piątce uplasowały się jeszcze Gdańsk i Kraków. Autorzy pod uwagę brali m.in edukację, pracę, otwartość, obywatelskość, siłę lokalnej gospodarki czy opiekę zdrowotną. W każdej z kategorii przyznawano osobno punkty, które następnie zsumowane stanowiły o wyniku danego miasta. Stolica pokonała aż 65 konkurentów.

Problemy z służbą zdrowia i edukacją

O dziwo, stolica Polski przegrała z Katowicami walkę o pozycję lidera w dziedzinie opieki zdrowotnej. Problemem okazał się brak kadry medycznej i poziom oferowanych w mieście usług. Podobnie, w przypadku edukacji - kategorii, w której Warszawa nie znalazła się nawet w pierwszej dziesiątce miast. Poniekąd wytłumaczeniem może być znacznie większa niż w pozostałych miastach populacja, która w Warszawie sięga prawie 2 mln mieszkańców. Dostarczenie wysokiej jakości usług publicznych tak dużej liczbie osób stanowi wyzwanie nie tylko dla samorządu.

Miasto młodych

Wbrew opinii o tym, że Polacy niezbyt ciepło odnoszą się do obcokrajowców, Warszawa została wyróżniona jako miasto otwarte, które przyciąga do siebie obywateli innych krajów. Młodzi ludzie z całego świata stosunkowo chętnie odwiedzają stolicę Polski, by tu uczyć się, studiować czy pracować. Na korzyść Warszawy działa także stosunkowo niski wiek stołecznych radnych, ponad 15 proc. z nich nie przekroczyło jeszcze 30 roku życia, co w przypadku omawianego rankingu miało dodatkowe znaczenie.