Ranking gier dla dzieci 31.07.2019. Jakie darmowe gry online dla dzieci są najpopularniejsze?

Ułatwi ci to ranking najpopularniejszych filmów na YouTube związanych z grami dla dzieci. Aktualizujemy go na bieżąco, abyś zawsze widział, co jest akurat modne i jakie nowości pojawiły się na rynku.

2.KLIK - Wyspa tajemnic - gra edukacyjna dla dzieci 6-11 lat LIVE | WAZAARI & Majeszka TV

3.Książki do nauki gry na fortepianie dla dzieci / keyboardzie / flecie (Nutki z Pięciodróżki)

5.Gramy w gry dla dzieci

6.Naucz dzieci - gry zręcznościowe dla zwierząt - gry dla dzieci

7.Kids Education - English Colors with Animal Game - Gry dla dzieci

Gry dla dzieci online, darmowe i płatne

Przeważająca liczba filmów z grami dla dzieci na YouTube dotyczy gier, w które można pograć online - bez względu na to, czy mamy na myśli gry na telefon, tablet, na komputer, gry przeglądarkowe czy gry na PS4 dla dzieci.

Zwróć uwagę, że niektóre filmy mogą dotyczyć płatnych wersji. Darmowe gry dla dzieci często mają wariant podłączenia karty, by móc opłacić dodatkowe funkcje lub ułatwienia w grze. Jeśli chcesz, by twoje dziecko spędzało czas na zabawie, upewnij się, czy jest to gra dla dzieci za darmo, czy wymagająca dodatkowych i opłat, i jeśli tak, to jakich.

Gry dla dzieci - auta

Pod tym hasłem kryją się wszelkie gry związane z prowadzeniem samochodu, najczęściej polegające na ściganiu się. Praktycznie żadna z nich nie zawiera elementów przemocy, dlatego gry dla dzieci z samochodami cieszą się dużą popularnością wśród rodziców.

Pamiętaj jednak, że gry dla dzieci z autami pozwalają na niekończące się rozpoczynanie wyścigu od nowa, rzadko uwzględniają prawdziwe konsekwencje wypadków. Warto wcześniej porozmawiać z dzieckiem na temat różnicy pomiędzy rzeczywistością a światem gier.

Ubieranki - gry dla dzieci

To także bezpieczne gry dla dzieci, jeśli chodzi o narażanie maluchów na obcowanie z przemocą. Wybraną postać przebiera się w określone stroje.

Jednak takie gry dla dzieci jak ubieranki, również niosą pewne ryzyko - dziecko może przesadnie skupiać się na wyglądzie, zamiast rozwijać intelektualnie. Do tego warto zwrócić uwagę na poziom nagości prezentowany w grze.