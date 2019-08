Ranking kredytów gotówkowych przez internet 2019

Ranking kredytów gotówkowych publikowany jest co miesiąc na łamach portalu TotalMoney.pl — największej porównywarki finansowej, należącej do grupy Wirtualna Polska. Znajdziesz w nim nie tylko zestawienie najtańszych ofert kredytów na rynku, ale również poznasz aktualne propozycje kredytów gotówkowych online. Korzystając z rankingu, masz pewność, że zwycięska oferta jest jednocześnie najtańszą opcją kredytu dostępnego na rynku, ponieważ tworząc ranking, opieramy się na twardych danych, takich jak: wysokość oprocentowania, prowizji, czy też Rzeczywistej Stopy Oprocentowania (RRSO). Ranking tworzą specjaliści z sektora bankowego we współpracy z ekspertami Totalmoney.pl dzięki czemu możesz poznać również wysokość miesięcznej raty oraz dowiedzieć się jak wysoka będzie ostateczna kwota do spłaty.

Ranking kredytów gotówkowych — jakie parametry są brane pod uwagę?

Kredyt gotówkowy jest jednym z popularniejszych produktów finansowych. Jak wynika z ubiegłorocznego podsumowania sytuacji kredytowo-pożyczkowej na rynku opublikowanego przez Biuro Informacji Kredytowej, tylko w 2018 roku banki oraz SKOK-i udzieliły łącznie 7,5 mln kredytów konsumpcyjnych, co w porównaniu z rokiem poprzednim jest równoważne ze wzrostem o niecałe 3%. Polacy coraz chętniej sięgają po ten produkt finansowy, ponieważ wiąże się on z dużą dowolnością — pozyskaną dzięki niemu kwotę, mogą przeznaczyć na dowolny cel.

Kredyt gotówkowy jest łatwo dostępny, a wnioskować o niego może praktycznie każdy pełnoletni obywatel Polski, który osiąga stały dochód i nie posiada negatywnej historii kredytowej. Dzięki temu stanowi on podstawę ofert w wielu bankach i na każdym kroku można natknąć się nową propozycję taniego i korzystnego kredytu. Chcąc ułatwić Wam zadanie kompleksowego porównania poszczególnych ofert, zestawiliśmy ze sobą różne oferty, kierując się przede wszystkim trzema, podstawowymi parametrami: oprocentowaniem, RRSO oraz prowizją.