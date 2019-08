Razem pomalujmy ule – Warsztaty edukacyjne dla dzieci

Pracowite i pożyteczne pszczoły w Leroy Merlin Jabłonna

Już wkrótce pasieka, rabaty z roślinami miododajnymi i sad jabłoniowy powstaną tuż obok sklepu Leroy Merlin Jabłonna. W planach na najbliższą przyszłość warsztaty ogrodnicze, prelekcje, spotkania z pszczelarzami i ogrodnikami oraz wspólne prace i relaks w ogólnodostępnym ogrodzie.

„Sad i pasieka przy sklepie Leroy Merlin Jabłonna będą służyć nam wszystkim, będą miejscem edukacji ekologicznej dla nas - pracowników, klientów i mieszkańców okolicznych osiedli.” - wyjaśnia Ewa Wesołowska, dyrektor sklepu Leroy Merlin Jabłonna - „Zdajemy sobie sprawę jak ważne w ekosystemie ziemi są owady, a przede wszystkim pszczoły obecnie zagrożone wyginięciem z powodu działalności człowieka i ocieplenia klimatu. Zagłada pszczół to w konsekwencji likwidacja sadów i ogrodów. Pragniemy choć w niewielki sposób przyczynić się do odwrócenia tego trendu. Nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Sympatyków Pszczelarstwa „Nasze Pszczoły”. Działacze Stowarzyszenia wybrali odpowiednie miejsce do ustawienia uli i będą nas wspierali w opiece nad pszczołami ” - dodaje Ewa Wesołowska.

Podczas zaplanowanych na ostatnie dni sierpnia (29 – 31 sierpnia 2019) warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży działacze Stowarzyszenia przybliżą naszym gościom wiedzę o pszczołach, ich zwyczajach i pracy w pasiece. Dzieci biorące udział w warsztatach będą mogły pomalować ule, posadzić rośliny miododajne, spróbować miodu z tegorocznych zbiorów oraz towarzyszyć pszczołom w przeprowadzce do ich nowych domów.

Szczegółowy program warsztatów znajduje się na www.leroymerlin.pl/jablonna. Zapisy na warsztaty bezpośrednio w sklepie Leroy Merlin Jabłonna.

Dlaczego pszczoły?

Od wielu lat naukowcy alarmują o zmniejszającej się populacji tych pożytecznych owadów. Ostatnie badania wykazują, że niemal 40% owadów jest zagrożona wyginięciem. W wielu rejonach Europy objętych ochroną przyrodników zginęło ponad 70% owadów. Istnieje obawa, że jeśli taka tendencja się utrzyma w krótkim czasie 1/3 owadów zniknie z powierzchni ziemi. Główną przyczyną wymierania owadów jest zanieczyszczenie środowiska, wzrost temperatury oraz niewłaściwe stosowanie środków ochrony roślin. W rezultacie w wielu rejonach świata przestają owocować uprawiane przez człowieka rośliny, zanikają całe gatunki drzew, ziół i zwierząt. Naszym wspólnym obowiązkiem jest troska o otaczającą nas przyrodę.