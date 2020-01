Recyklomaty wróciły do Warszawy. Są już na Bielanach i Ursynowie, wkrótce w kolejnych dzielnicach. Kiedy z nich skorzystamy?

Recyklomaty, które latem pojawiły się przed stołecznym ratuszem i przy ul. Ząbkowskiej, szybko zyskały w stolicy dużą popularność. W ciągu trwającego trzy miesiące programu pilotażowego, prowadzonego przez urząd miasta wspólnie z fundacją Nasza Ziemia i firmą Coca-Cola, warszawiacy umieścili w automatach do recyklingu ponad 70 tys. butelek plastikowych, 16 tys. szklanych i 27 tys. puszek. Za wrzucone do maszyny odpady przyznawano ECO-punkty, które można było wymieniać na zniżki na kawę, bilety do kina czy teatru.