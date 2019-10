Recyklomaty zebrały 115 tys. odpadów w 3 miesiące. Teraz zniknęły. Co dalej z automatami na zużyte puszki i butelki?

W trzy miesiące maszyny zebrały 115 tys. sztuk odpadów, a samą aplikacje do zbierania punktów pobierano 10 tys. razy. Mimo to, użytkownicy skarżyli się na problemy z funkcjonowaniem maszyn.

- Zachęcamy warszawianki i warszawiaków do odzysku surowcowego. Symbolicznie nagradzamy osoby, które działają na rzecz ekologii. Podczas codziennych obowiązków nie każdy ma czas, by zastanawiać się nad ochroną środowiska . Zniżki do kawiarni, teatru czy kina są nie tylko nagrodą, ale również ważnym przypomnieniem, że warto segregować odpady i chronić naszą planetę. Im więcej osób przyswoi ten pozytywny nawyk, tym mniej będziemy negatywnie oddziaływać na przyrodę i klimat – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Recycling? Warszawa natrafiła na problemy...

Użytkownicy skarżyli się na to, że maszyny były okresowo wyłączone, oraz występowały w nich problemy z poprawnym oddawaniem odpadów. - Ich uszkodzenia (na szczęście nie bardzo poważne) wynikały zwykle z nieuwagi użytkowników, ale zdarzały się również akty celowego wandalizmu. Zdarzało się, że osoby korzystające z urządzeń ignorowały m.in. komunikaty o tym by do recyklomatów wkładać butelki i puszki w ich pierwotnym kształcie, gdyż urządzenie samo je zgniata. Do maszyny trafiały także butelki z płynami. Serwis urządzeń przebiegał jednak sprawnie i większość awarii była usuwana na bieżąco – w ciągu jednego dnia - tłumaczy rzecznik prasowy stołecznego ratusza - mówił Wirtualnym Mediom rzecznik ratusza Kamil Dąbrowa.

Co dalej z recyklomatami?

Czy to było powodem zniknięcia Recyklomat z ich dotychczasowej lokalizacji? Zapytaliśmy miasto o to, co stało się z maszynami i jaka przyszłość je czeka. - recyklomaty są efektem współpracy firmy Coca-Cola i Fundacji Nasza Ziemia.