Reforma Urban: powiew świeżości przy Chmielnej

W samym centrum Warszawy otworzył się niewielki lokal z dużym gastronomicznym potencjałem. Reforma Urban zadebiutowała przy Chmielnej 24 we wrześniu zeszłego roku. To już drugi lokal pod szyldem Reformy, bowiem pierwszy funkcjonuje, czyli Reforma Restobar już od jakiegoś czasu na styku Sadyby i Wilanowa. Oba miejsca charakteryzuje prosty, elegancki wystrój, różni nieco profil. O ile pierwsza Reforma, czyli Restobar stworzona była z myślą o rodzinnym obiedzie, kameralnym posiłku i weselach, o tyle nowa Reforma Urban to miejsce na drinka, wieczorną kolacje, wypad z kumplami czy babski wieczór z ulubionym winem. Ale życie na Chmielnej nie zaczyna się wcale po zmroku.

Na śniadanie, lunch, koktajl i kolacje

Dzień w Reformie rozpoczyna się od śniadania, na które zamówić możemy szakszukę, grzankę po benedyktyńsku, omlet lub granolę. Śniadania serwowane są w tygodniu od godziny 8:00, zaś w weekendy od godziny 9:00. Jeśli pierwszy posiłek dnia macie już za sobą, Reforma oferuje swoim gościom także trzydaniowe lunche. Jednak najmocniejszą stroną lokalu są dania z karty, wśród których znajdziemy pierogi z gęsiny, steki (tak z tuńczyka, jak i wołowiny), grawlaksa, tatar wołowy czy klasyczne poliki wołowe. Oprócz tego lokal serwuje także szeroki wybór burgerów i rzemieślniczych pizz z klasycznymi pomidorami San Marzano. Dla tych, którzy nie gustują w mięsie, lokal przygotował także selekcje dań wegetariańskich, począwszy od przystawek, przez makarony i dania główne. Oczywiście, opisane menu to tylko wycinek możliwości lokalu, bo jadłospis zmienia się sezonowo, zależnie od dostępności określonych produktów. Oznacza to, m.in., że wiosną i latem warto wpaść do Reformy na sezonowe warzywa i owoce, a jesienią pojawią się m.in. dania z dodatkiem grzybów. Wszystko skomponowane jest w taki sposób, aby każdy, niezależnie od kulinarnych preferencji i pory roku mógł znaleźć coś dla siebie.

Deser i coś mocniejszego

Zwieńczeniem lunchy lub kolacji natomiast będzie jeden z proponowanych przez lokal deserów: klasyczne włoskie tiramisu, gęsty i aromatyczny fondant czekoladowy czy rozpływająca się w ustach panna cotta z sosem malinowym. Na uwagę zasługuje także bogaty wybór alkoholi, w tym kilkanaście różnych whisky, bogaty wybór ginów, rumów i wódek. A oprócz tego soków oraz drinków bezalkoholowych, dla tych, którzy nie chcą lub nie mogą spożywać alkoholu, a nie chcieliby poprzestać na szklance wody. Wszystko to sprawia, że Reforma Urban ożywia nie tylko wieczorową porą zarówno Chmielną, jak i całe centrum stolicy. Ale nie musicie wierzyć nam na słowo. Najlepiej, jeśli odwiedzicie Reformę i przekonacie się o tym osobiście.