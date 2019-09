Regulamin konkursu „Wygraj gadżety z filmu Był sobie pies 2”

Regulamin konkursu pod nazwą

„Wygraj gadżety z filmu Był sobie pies 2”

zwanego dalej „Konkursem”

Art. 1. Informacje ogólne

1. Organizatorem konkursu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, BDO 000020115

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Wygraj gadżety z filmu Był sobie pies 2”.

3. Organizator powołuje Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora. Zadaniem Komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, weryfikacją zgłoszeń, wyborem zwycięzców, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.

4. Konkurs polega na umieszczeniu w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcia obrazującego „przyjaźń pomiędzy Tobą a Twoim psem”. Spośród nadesłanych zgłoszeń, Komisja wyłoni 3 laureatów, których zdjęcia będą najbardziej kreatywne.

5. Konkurs organizowany będzie w dniach 26-28.09.2019 r. na fanpage’u Dzieje się w Warszawie na Facebook’u.

Art. 2. Warunki udziału w konkursie:

1. Kandydatem w Konkursie mogą być osoby pełnoletnie zdolne do wykonywania czynności prawnych.

2. Kandydaci zobligowani są do umieszczenia zdjęcia, o którym mowa w Art. 1 pkt 4, w komentarzu pod postem konkursowym.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. Zgłaszając się do Konkursu, uczestnik oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do zdjęcia oraz, że uczestnik zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego treść.

5. Uczestnik gwarantuje, że na fotografii przesłanej w ramach zgłoszenia do Konkursu widoczny jest wizerunek wyłącznie zgłaszającego się Uczestnika i jednocześnie udziela Organizatorowi zgody, do nieodpłatnego korzystania ze swojego wizerunku przez Organizatora Konkursu w sposób i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie i pokryje Organizatorowi Konkursu wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie to było nierzetelne. Uczestnik gwarantuje również na zasadach opisanych w zdaniu poprzednim, że fotografia i jej wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.

6. Uczestnikowi przysługuje w każdym czasie, mimo wyrażonej zgody, prawo żądania wycofania kandydatury z Konkursu, które należy przesłać na adres email: plebiscyty@naszemiasto.pl. W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia.

Art. 3. Zasady przeprowadzania Konkursu

1. Zgłaszanie kandydatur

a. Zgłaszanie odpowiedzi będzie odbywało się w dniach 26-28.09.2019 r. pod postem konkursowym na fanpage Dzieje się.

b. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 2 art. 2 oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w Art. 6.

2. Facebook nie pomaga w przeprowadzaniu promocji. Administrator promocji korzysta z serwisu Facebook do administrowania promocją.

Art. 4. Ogłoszenie wyników Konkursu

1. Komisja Konkursowa złożona z pracowników Organizatora wyłoni 3 zwycięskie zdjęcia, których autorzy otrzymają pakiet gadżetów filmu „Był sobie Pies 2”. Komisja Konkursowa po wyłonieniu zwycięzców, powiadomi ich o zwycięstwie w dniu 30.09.2019 r. kontaktując się z nimi poprzez serwis Facebook.

Art. 5. Nagrody w Konkursie

1. Za wydanie nagród w konkursie odpowiada Organizator.

2. W konkursie przyznane zostaną 3 pakiety nagród- gadżetów z filmu „Był sobie Pies 2”. Na każdy z pakietów składają się: książka „Był sobie pies 2”, poduszka „Był sobie pies 2”, worek „Był sobie pies 2”; dvd „Był sobie pies”, zabawka dla psa COMFY.

3. Nagrody można odebrać do dnia 15.10.2019r. w siedzibie Organizatora, mieszczącej się w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45.

4. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.

5. Nagroda zostanie wydana zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 200), przy czym, jeżeli w związku z wartością nagrody po stronie Zwycięzcy Konkursu powstaje obowiązek podatkowy, koszt podatku zobowiązany jest pokryć Zwycięzca Konkursu przed wydaniem Zwycięzcy nagrody. Zwycięzca zobowiązany jest przedstawić Organizatorowi potwierdzenie uiszczenia należnego podatku z tego tytułu. W tym przypadku obowiązują przepisy Art. 21 ust.1, pkt 68, które zwalniają laureatów z odprowadzenia podatku od nagród.

Art. 6. Reklamacje

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora na adres e-mail plebiscyty@naszemiasto.pl lub pocztą tradycyjną na adres Polska Press Sp. z o. o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs Był sobie pies 2”.

2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7. Ochrona danych osobowych

1. W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu (osób zgłaszanych i zgłaszających) w załączniku do niniejszego Regulaminu.

NOTA INFORMACYJNA

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672) przy ul. Domaniewskiej 45 (dalej: „my”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy po numerem KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, kapitał zakładowy: 42 000 000 zł. Nasze pozostałe dane kontaktowe to: tel. 22 201 44 00, e-mail: rodo.zgloszenia@polskapress.pl .

We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail iod@polskapress.pl.