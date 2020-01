Rekord Lotniska Chopina. W 2019 roku Okęcie obsłużyło najwięcej pasażerów w swojej historii. Które kierunki były najpopularniejsze?

Historyczny rekord Lotniska Chopina

Lotnisko Chopina zamknęło zeszły rok z rekordowymi wynikami. W 2019 roku warszawskie lotnisko obsłużyło 18,86 mln pasażerów. To oznacza wzrost liczby podróżnych o 6,2 procent w porównaniu do roku 2018. W samym grudniu na Okęciu odprawiono 1 mln 384,3 tys. pasażerów. Jest to 11,7 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku.

Ciekawie prezentuje się także podsumowanie 2019 roku dla segmentu cargo oraz przewozu poczty. Od stycznia do grudnia 2019 roku z Warszawy przetransportowano ponad 16,3 tys. ton poczty na pokładach samolotów i blisko 98 tys. ton ładunków.