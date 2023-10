Rekordowy mandat w Warszawie. 19-letni kierowca musi zapłacić 6 tysięcy złotych

Rekordowy mandat za driftowanie

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, prowadzący jak co weekend działania wymierzone w kierowców urządzających sobie na ulicach Warszawy wyścigi, na ulicy Szyszkowej zatrzymali do kontroli 19-letniego mieszkańca Warszawy. Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę.

19-latek, który spowodował niebezpieczną sytuację w ruchu drogowym, urządzając na jednej z ulic "kontrolowany poślizg", musi teraz zapłacić 6 tysięcy złotych mandatu.

- Mężczyzna, kierując Fordem Mustangiem, spowodował zagrażającą innym uczestnikom ruchu drogowego sytuację, wykonując na ulicy drifty. Dodatkowo samochód, którym wykonywał niebezpieczne manewry, był niesprawny technicznie. Opony nie nadawały się do dalszej jazdy – wskazał podinsp. Sylwester Marczak, rzecznik prasowy Komendanta Stołecznego Policji.

Policjanci ukarali 19-latka dwoma mandatami na kwotę 6 tysięcy złotych.