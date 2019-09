Rekordowy Pingpongowy!

Jednym z prelegentów warsztatów był utytułowany, polski zawodnik - Lucjan Błaszczyk.

To wydarzenie ma niesamowitą atmosferę i myślę, że jest ewenementem na skalę światową. To doskonała okazja - szczególnie dla młodych zawodników, by spróbować czegoś nowego. Mogą spotkać się i grać na tym fantastycznym obiekcie. To na pewno niezapomniane doświadczenie. Sam wysłałem kilka zdjęć do mojej rodziny i przyjaciół w Szwecji. Może kiedyś spróbujemy zorganizować coś takiego u nas. Wartościowa dla dzieci jest także możliwość podpatrywania profesjonalistów. Mogą wyjść na trybuny i spojrzeć na grę z innej perspektywy. Zobaczyć co muszą poprawić, nad czym pracować by stać się dobrym zawodnikiem. Fajnie, że spotykamy się również na warsztatach i możemy przedyskutować różne metody treningowe. To dobrze, że możemy usiąść wszyscy razem i pomyśleć jak rozwijać tenis stołowy - powiedział Jörgen Persson.