Rekordowy rok dla kolei. SKM przewiozło o milion pasażerów więcej. Stołeczną kolejką jeździ więcej osób niż Intercity

Rok 2019 był rekordowym rokiem dla kolei. Polskimi pociągami podróżowało w sumie 335,4 mln pasażerów, a to najlepszy wynik od czasu, gdy UTK zbiera informacje na temat ruchu pociągów. A jak przedstawiał się udział poszczególnych przewoźników wedle pracy przewozowej? W tym przypadku zaledwie niecałe 5 procent należało do Szybkiej Kolei Miejskiej, 9,70% do Kolei Mazowieckich i zaledwie 1,47% do SKM Warszawa.

Praca przewozowa to liczony liczby przejechanych kilometrów i ilości przewiezionych pasażerów, mierzony pasażerokilometrami w przypadku przewozu ludzi i tonokilometrami w przypadku transportu towarów.