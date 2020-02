Rekrutacja do Emirates. Linia lotnicza z Dubaju szuka stewardów i stewardess. Płaci 10 tys. zł na start

10 tys. zł pensji, bezpłatny transport do/z pracy i ekskluzywne zniżki

Wynagrodzenie pracowników tej linii lotniczej wynosi ok. 10 tys. zł wolnych od podatku - podstawowe zarobki to ok. 4260 zł miesięcznie, jednak poza podstawą dostaje się 61 zł za każdą godzinę spędzoną w powietrzu. Średnio stewardessy i stewardzi są w przestworzach około 80-100 godzin, co daje w sumie ok. 10 tys. zł miesięcznie.