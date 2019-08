Rekrutacja, Park of Poland. Praca marzeń i 20 tys. złotych czekają na utalentowanego ratownika

Do konkursu mogą zgłosić się osoby, które ukończyły 18 lat i są ratownikami wodnymi. Zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej można wysyłać do 15 sierpnia 2019 roku przez formularz na stronie Park of Poland. Finał konkursu odbędzie się 25 sierpnia we Władysławowie. To właśnie tam wyłonieni przez jury finaliści zmierzą się ze sobą w konkursowych konkurencjach.