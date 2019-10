Remont lotniska Chopina. Od soboty będzie ciszej nad Bemowem? Kończy się też przebudowa terminala A

Główny remont pasa startowego formalnie skończył się 1 lipca, jednak prace wciąż trwały na odcinku o długości 500 metrów. Oznaczało to, że duże samoloty, jak Airbus A330, A340 czy Boeing 787 Dreamliner nie mogły tam lądować i znów latały nad Bemowem. Teraz inwestycja szczęśliwie dobiega do końca.

Od soboty z powrotem działać będzie główny pas startowy na lotnisku Chopina. Tym samym zakończy się trwający od połowy marca remont, który dał się we znaki przede wszystkim mieszkańcom Bemowa. Gdy DS1 (droga startowa nr 1) była remontowana cały ruch przeniesiono na DS3, co oznaczało, że samoloty wznosiły się w kierunku Ochoty i Bemowa. Hałas – jak skarżyli się nam mieszkańcy – był nie do zniesienia nawet o 1 w nocy.

- Droga startowa zostanie otwarta na pełnej długości 26 października - mówi nam Piotr Rudzki, rzecznik lotniska Chopina.

Oznacza to, że mieszkańcy Bemowa będą mogli odetchnąć. Ale najpierw czeka ich większy hałas. Od kilku dni DS1 jest zamknięta w całości, żeby przygotować połączyć dwa remontowane odcinku pasa startowego. Taka sytuacja potrwa do 25 października, później nad Bemowem powinno być ciszej.

Terminal w remoncie

Strategia władz lotniska Chopina przewiduje rozwój portu do otwarcia Centralnego Portu Komunikacyjnego, a następnie jego zamknięcie. Wcześniej Okęcie powinno stać się ważnym hubem przesiadkowym. LOT rozpoczął już ekspansję na wschód (m.in. Pekin, Singapur, Kolombo) oraz zachód (m.in. Los Angeles, Miami).

Od pewnego czasu trwa remont części terminala A, która służy do obsługi pasażerów non-Schengen. Do połowy grudnia potrwa rozbudowa strefy kontroli dokumentów i kontroli bezpieczeństwa na poziomie zero. Znajdzie się tam 9 kabin do kontroli paszportowej (obecnie 6), a także dodatkowe stanowiska do sprawdzania bagażu podręcznego.