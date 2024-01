W grudniu podczas konferencji prasowej symboliczne pożegnano przejścia podziemne przy placu Na Rozdrożu, które zostały już całkowicie zamknięte. Obecnie wykańczane są szyby windowe, trwają też przygotowania do montażu samych wind. Równolegle odbywa się remont schodów. Szyby windowe zostały zamontowane niedawno. Obecnie są jeszcze puste, lecz niedługo powinien rozpocząć się w nich montaż samych wind. Jednocześnie trwa wykańczanie samych szybów, które będą częściowo przeszklone.

Jak tłumaczą przedstawiciele ZDM prace przy remoncie tego miejsca przekroczyły półmetek. Prace remontowe ruszyły w czerwcu 2023 roku. Wprowadzone wówczas zmiany w ruchu mają potrwać do kwietnia. Po wschodniej stronie placu koniecznie było zburzenie starych wysłużonych schodów łączących go z Trasą Łazienkowską. Teraz są odbudowywane w nowoczesnym standardzie, do tego oczywiście wspomniane windy. W tym celu przez pewien czas wykonawca, firma Strabag, przykrył szczelnie rejon budowy schodów i prowadził roboty przez cały okres zimowy - opisuje ZDM.

Windy prowadzić będą na bardzo popularne i obciążone przystanki autobusowe znajdujące się na Trasie Łazienkowskiej. Zmiany czekają także same przystanki - zostaną przebudowane i poszerzone, dzięki czemu pasażerom ma być wygodniej. Do tej pory można się było na nie dostać jedynie za pomocą schodów. Tym samym nie mogły z nich skorzystać osoby z niepełnosprawnością ruchową, było to utrudnione dla osób starszych, większym bagażem czy też dla rodziców z dziećmi w wózkach. Po zakończeniu prac ta bariera zniknie. Elementem prac będzie też dosadzenie zieleni oraz uzupełnienie infrastruktury rowerowej na placu.