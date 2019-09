Remont ulicy Rydygiera. Większość zdrowych drzew nie trafi pod topór. Ocaliły je protesty mieszkańców

Remont ulicy Rydygiera na Żoliborzu

Dzięki licznym apelom i petycjom, mieszkańcom Żoliborza udało się ocalić większość zdrowych drzew przed planowaną wycinką. - Dzięki podjętym przez Zarząd Dzielnicy działaniom doprowadzono do zachowania 9 szt. zdrowych drzew z 12 pierwotnie typowanych do wycinki. Niestety przeznaczone do wycinki 3 szt. drzew, kolidują z projektowanym przejściem dla pieszych (drzewo rozwidlone u podstawy, mocno pochylone na boki) oraz miejscem projektowanego chodnika i ścieżki rowerowej (drzewo rozłożyste, o 4 pniach, odchylone na boki, trudne do ominięcia)- poinformował Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.