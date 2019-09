Remont Warszawy Zachodniej. Będzie modernizacja stacji. Perony z windami, ruchome schody, wygodne przejście podziemne [WIZUALIZACJE]

- Ogłoszenie przetargu na modernizacje Warszawy Zachodniej to początek przebudowy linii średnicowej. Wcześniej niezbędne było przygotowanie m.in. Mostu Gdańskiego oraz linii obwodowej, z której już korzystają mieszkańcy, a także reaktywacja Warszawy Głównej. Konsekwentnie postępują prace przy zwiększeniu możliwości i standardu podróżowania koleją w Warszawie - powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Wkrótce rozpocznie się gruntowna przebudowa stacji kolejowej Warszawa Zachodnia. Za kilka lat podróżni będą mogli cieszyć się estetycznym dworcem z infrastrukturą na miarę naszych czasów. Podróżni z ciężkimi bagażami czy wózkami dziecięcymi skorzystać będą mogli z wind, które wjeżdżać mają wprost na perony. To także kluczowe udogodnienie dla pasażerów o ograniczonej możliwości poruszania się. Obok wind pojawią się również ruchome schody. Oprócz dogodnego dojścia, perony wyposażone zostaną w zadaszenie chroniące przed złą pogodą Przebudowie ulegnie też podziemne przejście, które po zakończeniu remontu ma być wygodniejsze i bardziej przyjazne dla pasażerów.

Warszawa Zachodnia z tunelem dla tramwajów, zadaszeniem i no...

Co więcej, na stacji wykonana zostanie kładka dla pieszych między Wolą a Ochotą, a zmodernizowane przejście podziemne połączy się z przestrzenią kas biletowych i poczekalni. Bardziej widoczne i wydłużone będzie przejście do peronu nr 8, przy linii obwodowej. W ramach modernizacji powstanie także linia tramwajowa wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym i bezpośrednim dojściem do stacji.

Zgodnie z zamierzeniem, kompleksowo przebudowanych zostanie około 30 km torów, 130 rozjazdów i sieć trakcyjna. Nowy układ umożliwi przejazd pociągów z linii obwodowej na linię radomską i stworzenie bezpośrednich połączeń Piaseczno – Legionowo i Legionowo – Lotnisko Chopina - podało PKP PLK.

Prace na stacji planowane są od 2020 do 2023 roku