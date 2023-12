Remonty i inwestycje w Warszawie. Długa lista planów na 2024 rok. Gdzie prace się zakończą, a gdzie dopiero zaczną?

Jak co roku, przygotowujemy przegląd największych i najciekawszych inwestycji, które realizowane będą w Warszawie i jej bezpośrednich okolicach, a mają duży bezpośredni wpływ na nasze miasto. Jakie prace się rozpoczną, co uda się zakończyć, jakie postępy możemy odnotować np. na budowie metra? Za 12 miesięcy będziemy mogli rozliczyć samorządowców, polityków i wykonawców z ich planów.

Krótko warto zacząć od przypomnienia, że kolejny rok Warszawiacy czekają na ukończenie remontu stacji kolejowej Warszawa Zachodnia. W tym roku ruszyła budowa ostatniego odcinka drugiej linii metra, a udało się chociażby zakończyć przed terminem remont wiaduktów Trasy Łazienkowskiej nad Agrykolą. Pełne podsumowanie inwestycji w roku 2023 znajdziecie w tekście poniżej. Możemy jednocześnie przejść do zapowiedzi na 2024. Do konkretnej inwestycji możecie także przejść klikając nazwę w spisie treści.

Warszawa Zachodnia

Mieliśmy nadzieję, że nie będziemy o tej inwestycji pisać w kontekście roku 2024. W oryginalnych planach przebudowa miała zakończyć się bowiem w roku 2023. Niestety, jak pisaliśmy niedawno pewne jest, że czeka nas jeszcze rok oczekiwania na w pełni ukończoną stację kolejową Warszawa Zachodnia. Jak tłumaczy Karol Jakubowski, rzecznik PKP PLK: - termin zakończenia prac prowadzonych w kolejowej części przejścia podziemnego, co komunikowaliśmy już wcześniej, przewidziano na 28.12.2024 r. - tłumaczy. - Od czerwcowej korekty rozkładu jazdy, podróżni w pełni skorzystają ze wszystkich zmodernizowanych peronów, które będą przykryte nowym zadaszeniem - dodaje rzecznik PKP PLK. Więcej o aktualnych postępach znajdziecie tutaj.

Druga linia metra

We wtorek, 21 listopada, prezydent Warszawy wmurował kamień węgielny pod budowę STP Karolin. Jak podkreślał Rafał Trzaskowski, zaplecze techniczne, które zajmie teren ok. 30 hektarów, będzie bardzo potrzebne nie tylko do obsługi II linii metra, ale też pierwszego etapu III linii - zapowiada prezydent miasta. Z kolei jak poinformował nas Bartosz Sawicki, rzecznik prasowy wykonawcy ostatniego odcinka linii M2, firmy Gulermak, do wakacji trwają prace, które przygotowują teren do drążenia tuneli przez tarcze TBM. Na terenie budowy mają pojawić się w połowie roku i wówczas znajdą się pod ziemią. Przypomnijmy, że to firma, która odpowiada m.in. za wcześniejszy odcinek (stacje Ulrychów - Bemowo) czy chociażby końcowy odcinek na Bródnie. Stacja Techniczno-Postojowa oraz trzy ostatnie stacje drugiej linii mają być gotowe w 2026 roku. Szczegóły na ten temat tutaj.

Kładka pieszo-rowerowa przez Wisłę

ZDM / UM Warszawa Most pieszo - rowerowy pomiędzy bulwarami nad Wisłą a Pragą zostanie otwarty na wiosnę 2024 roku. - Zamontowany został ostatni element konstrukcji, więc możemy przejść z Praskiej na Śródmiejską stronę. Na razie są to przejścia techniczne, ale myślę, że wiosną Warszawiacy też będą mogli po tym moście spacerować - mówił w październiku Łukasz Puchalski, dyrektor ZDM. Wówczas przedstawiciele mediów i samorządu po raz pierwszy przeszli przyszłą kładką pomiędzy brzegami Wisły. Obecnie prace skupiają się na montażu słupków pod docelowe balustrady, instalacji urządzeń dylatacyjnych oraz łożysk podpór. Kontynuowane są również prace w zakresie zabezpieczeń antykorozyjnych, układaniu nawierzchni na moście oraz bulwarach.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Krystian Dobuszyński Budynek, który mocno podzielił mieszkańców. Niektórzy zarzucali mu, że wygląda jak "klocek" i wyzłośliwiali się pod jego kierunkiem. Innym bardzo się podobał. Pytanie jednak, kiedy w końcu skorzystamy z MSN? Jak słyszeliśmy wcześniej, prace budowlane mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Wtedy wykonawca ma wystąpić o pozwolenie na użytkowanie budynku. – Po zakończeniu prac budowlanych czekają nas jeszcze odbiory budynku, przeprowadzka zespołu muzeum oraz montaż wystawy otwarcia. Mamy nadzieję powitać pierwszych gości Muzeum w drugiej połowie 2024 roku – mówiła nam Marta Bartkowska. Placówka oryginalnie miała być otwarta w 2022 roku, potem przesuwano to na 2023 rok. Czy doczekamy się w końcu możliwości skorzystania z niej w nadchodzącym roku? Póki co zapraszamy na naszą relację z niedawnej wizyty na budowie.

Tramwaj na Wilanów

Aleksy Witwicki Ostatnio coraz częściej musimy wziąć głęboki wdech za każdym razem, gdy trzeba wspomnieć o tej inwestycji. - Wraz z wykonawcą trasy do Wilanowa, Budimeksem pracujemy nad aneksem do umowy. Na razie, póki nie podpiszemy dokumentu, trudno jest mówić o szczegółach. Prace są jednak na ukończeniu, to kwestia niedługiego czasu. Wykonawca tramwaju do Wilnowa – firma Budimex – stopniowo otwiera gotowe już ulice - mówił nam niedawno rzecznik Tramwajów Warszawskich, Maciej Dutkiewicz. Przynajmniej częściowo trasą tramwajową do Wilanowa mieliśmy pojechać jeszcze w 2023 roku. Teraz okazuje się, że jeśli nie wydarzy się nic nieoczekiwanego to na wakacje można spodziewać się trasy do Błoń Wilanowskich, a może i po wakacjach.

Parki linearne Suwak i nad Południową Obwodnicą Warszawy

materiały prasowe / Palmett Teren wzdłuż linii kolejowej na Służewcu zmienia się nie do poznania. W nadchodzącym roku inwestycja ma zostać zakończona. Na niezagospodarowanym dotychczas obszarze między blokami, biurowcami, hotelami i linią kolejową przy ul. Suwak powstaje park linearny o powierzchni 20 tys. mkw. W ukształtowanie terenu wpisano trzy niecki infiltracyjne, w których będzie gromadzić się woda opadowa. Takie rozwiązanie zabezpieczy zarówno przed podtopieniami, jak i przed suszą. Z kolei na Ursynowie powinny ruszyć prace nad parkiem, na budowę którego, niedawno podpisano oficjalnie umowę. - Inwestycja została podzielona na etapy, żeby oddawać fragmenty parku po kolei. Mam nadzieję, że w 2025 roku pierwsze etapy będą zrealizowane, a w 2026 roku cała inwestycja - zapowiada Rafał Trzaskowski. Więcej tutaj.

S7 na północ od Warszawy

GDDKiA Można powiedzieć, że to temat rzeka. Skrupulatnie śledzimy jednak ten temat. Zwłaszcza po oddaniu południowego odcinka i "wylotówki" na Kraków. Co dzieje się na północy? Drogowcy podpisali właśnie umowę, na budowę „wylotówki” z Warszawy. Chodzi o odcinek o długości ok. 9 kilometrów między Kiełpinem a Czosnowem. Po jej wybudowaniu, kierowcy wjadą na trasę S7 tuż za granicą Łomianek. Budowa powinna zacząć się w przyszłym roku, a zakończyć... w 2027. Pozostaje jeszcze odcinek Kiełpin - Warszawa. W połowie października GDDKiA ogłosiła przetarg na prace projektowe dla odcinka trasy S7 pomiędzy Kiełpinem a Warszawą. Znajdą się tam m.in. dwa tunele. Szczegóły tutaj. Trudno jednak liczyć na otwarcie nowej trasy przed 2030 rokiem. Jednocześnie toczą się prace w okolicach Modlina. Trzy odcinki od "Płońsk Południe" do "Czosnowa" powinny być gotowe w 2025 roku. W przyszłym roku oczekujemy zatem zaawansowanych prac na tym fragmencie.

Parking pod pl. Powstańców Warszawy

materiały prasowe To pierwszy z kilku zapowiadanych od wielu lat podziemnych parkingów w stolicy. Obecnie okolice Pl. Powstańców Warszawy to plac budowy, Prace rozpoczęły się pod koniec 2022 roku, a zakończyć się mają w nadchodzących miesiącach. Parking ma zacząć działać na przełomie 2024 i 2025 roku. Będzie to 4-kondygnacyjny parking podziemny z 420 miejscami postojowymi. Koncesjonariusz, spółka IMMO Park Warszawa, w całości sfinansuje koszty inwestycji – szacowane na ok. 85 mln zł – i będzie eksploatować parking przez 36 lat. Po tym czasie obiekt zostanie przekazany Miastu.

Wideo Strefa Biznesu: Czterodniowy tydzień pracy także w Polsce?