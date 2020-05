Resort zdrowia kupił maseczki bez atestów za 5 mln. Zarobił przyjaciel rodziny Łukasza Szumowskiego. Minister odpowiada

- Resort zdrowia kupił co najmniej 100 tys. maseczek typu FFP2, płacąc ok. 39 zł netto za sztukę (z VAT to ok. 42 zł) i 20 tys. maseczek chirurgicznych po 8 zł. Po tej pierwszej transakcji Łukasz G. sprzedał jeszcze ministerstwu 10 tys. sztuk FFP2 z Ukrainy (cena 48 zł netto) i 3 tys. przyłbic (cena nieznana) - podaje ''Wyborcza''.