Respirator do wydrukowana na drukarce 3D. Kosztuje 200 zł. Na razie powstał jego prototyp

Za respirator w specjalistycznym sklepie trzeba zapłacić ok. 10 tysięcy złotych. Inżynierowie z Krakowa zaproponowali prawdziwą rewolucję. Przygotowali projekt respiratora, który można wydrukować na drukarce 3D. Koszt takiego urządzenia spada do... 200 zł. Na razie powstał prototyp, jednak wynalazcy są dobrej myśli.

Powstała już pierwsza wersja urządzenia, obecnie trwają prace nad drugą możliwą do wykonania z jeszcze prostszych elementów. Inżynierowie udostępnili online całą dokumentację respiratora, która znajduje się na stronie ventilaid.org . Znajdziemy tam wszystkie informacje potrzebne do wydrukowania i uruchomienia respiratora.

Nie oznacza to, że respirator nadaje się do użytku w szpitalach. Konieczne są jeszcze testy personelu medycznego pracującego na co dzień na podobnych urządzeniach oraz dopuszczenie prototypu do produkcji (do tego potrzebne są odpowiednie zezwolenia). Twórcy projektu liczą, że przy wspólnym zaangażowaniu uda się ten proces przyspieszyć.

- Zwracamy się z gorącą prośbą do lekarzy, anestezjologów i techników szpitalnych z doświadczeniem w pracy z respiratorami, a także do inżynierów specjalizujących się w druku 3D oraz menedżerów, którzy mogą pomóc nam rozwijać ten projekt. Liczymy na to, że znajdziemy ludzi dobrej woli z całego świata. Razem możemy uratować życie wielu osób - mówi Szymon Chrupczalski.