Restauracje Warszawa. Pamiętacie jeszcze te pomysły?

Prowadzenie restauracji nie jest i nigdy nie było łatwym biznesem. Przekonali się o tym wszyscy ci, którzy musieli zamknąć wymarzone bistro, restobar czy trattorie z braku klientów i gotówki w kasie. Często kluczem do sukcesu okazują się więc pomysły, na które nie wpadł nikt inny, albo koncepty na tyle świeże, by zapewnić restauratorom stały dopływ klientów i gotówki. Spośród tysięcy różnych pomysłów na prowadzenie gastronomii, wiele okazało się jednak chybionymi pomysłami. Część z przedstawionych przez nas trendów znacie bardzo dobrze, o innych trudno dziś pamięć. Łączy je jednak to, że nie zadomowiły się w Warszawie na dobre. Chcesz je poznać? Kliknij w przycisk poniżej