Restaurant Week - kolejna edycja święta smaków w Warszawie przed nami. Czego i gdzie warto spróbować?

Posypane to jeden z ciekawszych pomysłów na restaurację tematyczną, z jakim mieliśmy do czynienia w ostatnich latach. Miejsce to serwuje głównie makarony, choć w menu festiwalowym znalazł się też deser oraz przystawka i zupa (w zależności od wybranej opcji). Danie główne stanowią tu Spaghetti z kozim serem i dynią futsu, karmelizowaną gruszką oraz orzechami laskowymi i Lasagne z dzika z kakao i borówkami. Jeśli mieszkacie lub pracujecie na Mordorze, ciekawą opcją w tej kategorii będzie też Bocca Bar, recenzowany przez nas lokal, który w ramach festiwalu serwować będzie m.in. Pęczotto z borowikami, siedzuniem sosnowym, pieczarkami i chrobotkiem reniferowym. Nie powinien was zawieść także Orzo, jedno z ciekawszych miejsc na pizzę i makaron.

Pixabay.com / ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE