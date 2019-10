Rewia Burleski w Warszawie. Wachlarze z piór, gorsety i pończochy, czyli zmysłowy występ Pin Up Candy [ZDJĘCIA]

To był wyjątkowy wieczór w warszawskiej restauracji Six Seasons. Wszystko za sprawą zmysłowego występu Katarzyny Kraszewskiej, zwanej również Pin Up Candy. Część widzów zna ją chociażby z udziału w popularnym talent show - Mam talent. W sobotni wieczór zachwyciła warszawską publiczność, prezentując pokaz swych umiejętności w sensualnej formie teatralnej, jaką jest burleska. Specjalnie dla gości, Pin Up Candy wykąpała się w gigantycznym kieliszku szampana.

Zobacz zdjęcia z sobotniego występu: