Rewolucja Veturillo po 2020 roku. Parkowanie poza stacjami i darmowe 20 minut tylko dla Warszawiaków?

398 stacji i 5792 rowery - Warszawskie Veturilo to pięty największy system rowerowy w Europie. Zarejestrowało się w nim ponad 900 tysięcy użytkowników. W przyszłym roku kończy się jednak umowa z obecnym operatorem – firmą Nextbike (obsługuje system od startu w 2012 roku). - Skala i popularność Veturilo są ogromne. Chcemy jednak by system dalej się rozwijał. Dlatego Warszawa intensywnie przygotowuje się do przetargu na nowe Veturilo. Jego kształt opracowaliśmy wspólnie z mieszkańcami, ekspertami i potencjalnymi wykonawcami - mówi Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich.

Jak zmieni się Veturilo?

Miasto uruchomiło właśnie przetarg na nowego operatora, na lata 2021-2028. Wcześniej odbyły się konsultacje społeczne (zebrano 5 tys. ankiet i 700 maili). Później przeprowadzono dialog techniczny z potencjalnymi przyszłymi operatorami.

Proponowane zmiany to m.in.