Rewolucja w Legii Warszawa. Klub będzie działać jako organizacja pomocowa. Stadion zmieni się w centrum operacyjne

#GotowiDoPomocy - Legia będzie pomagać seniorom

- Odpowiedzialność społeczna to część misji Legii Warszawa, którą na co dzień realizujemy poprzez naszą Fundację. Dziś, w obliczu jednego z największych wyzwań cywilizacyjnych współczesnej historii, postanowiliśmy, że jako klub przemienimy się w organizację pomocową i we współpracy partnerami oraz z firmami i organizacjami przygotowaliśmy program, do którego zapraszamy wszystkich, którzy w ramach solidarności międzypokoleniowej mogą zaangażować się w pomoc seniorom. Łączmy siły aby razem stworzyć kompleksowy program pomocowy skierowany do osób starszych, najbardziej narażonych w okresie epidemii - powiedział Dariusz Mioduski, prezes Legii Warszawa.

Odtąd stadion warszawskiej Legii przy ul. Łazienkowskiej 3 będzie funkcjonować jako centrum operacyjne oraz zaplecze całej akcji. Gotowość do pomocy okazać może każdy - klub zaprasza do udziału w inicjatywie wszystkie firmy, instytucje, organizacje społeczne oraz osoby publiczne i prywatne.