Rezydencja ukryta w samym środku lasu. Pod Warszawą powstał wyjątkowy dom otwarty na przyrodę

Butikowa rezydencja w samym sercu lasu

Jak opisuje architekt, każda z trzech części rezydencji pełni inną funkcję. Od strony wschodniej prostopadłościan posadowiony równolegle do drogi kryje w sobie strefę dzienną. - Wejście do niego zostało podkreślone poprzez szklaną zabudowę wiatrołapu, do którego prowadzi alejka wykonana z wielkoformatowych płyt z betonu architektonicznego- mówi Paweł Lis. Idąc w kierunku wejścia mijamy najdalej wysuniętą bryłę w której został zlokalizowany dwustanowiskowy garaż z szerokim podjazdem. Po wejściu do domu widok otwiera się na przestronny salon z kominkiem i jadalnią. Obok mamy otwartą kuchnię z wyspą. Po drugiej stronie korytarza jest gabinet, pokój gościnny, duża garderoba i toaleta. W parterze panuje poczucie wolnej otwartej przestrzeni dzięki trzy metrowej wysokości pomieszczeń oraz braku betonowych podciągów nad dużymi otworami okiennymi. Dzięki temu okna rozcinają ścianę od podłogi do samego sufitu.