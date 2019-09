Roast Janusza Korwin Mikkego w Hulakula. Takiej “imprezy” jeszcze nie widzieliście

Roast JKM: Bilety, ceny i transmisja

Bilety kupimy już od 9 złotych w specjalnej limitowanej puli. We wrześniu za wstęp zapłacimy 19 złotych, w październiku, aż do dnia wydarzenia 29 zł, zaś w dniu samego roastu 39 złotych.Roast będzie transmitowany także na żywo dzięki technologii Pay Per View (PPV), która umożliwi wyświetlenie wydarzenia w dowolnym miejscu na świecie. Bilet dodatkowo upoważnia do oglądania wydarzenia jeszcze przez 30 dni po jego zakończeniu.