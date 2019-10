Robert Lewandowski otworzy restaurację w Warszawie. Kilkupiętrowy lokal znajdzie się w Browarach Warszawskich

Restauracja Lewandowskiego w Warszawie Dawne Browary Warszawskie zamienią się w nową część Woli. Za około miliard złotych Echo Investment buduje nowy kwartał ulic na powierzchni 4 hektarów. Pierwszą łopatę wbito tu w ziemię trzy lata temu. Na terenie dawnego zakładu produkującego piwa był wtedy gruz i pozostałość warzelni. Choć nikt nie wierzył w ten teren, to teraz mamy pewność, że miejsce ożyje na nowo. Pojawią się tam ekskluzywne mieszkania, biura, część muzealna i oczywiście centrum gastronomiczne.

Będzie to bardzo wyjątkowo restauracja i nie tylko ze względu na miejsce. Lokal zajmie całą warzelnię i będzie składał się z czterech pięter. Całość będzie miała ponad tysiąc metrów kwadratowych. Na najniższej kondygnacji znajdzie się bar z najbardziej sportowym charakterem. Na dwóch kolejnych – restauracja z elementami sportowymi. Będzie tam osobne menu i zupełnie inny klimat. Na najwyższym piętrze pojawi się sala, która otwierana będzie przy okazji różnych wydarzeń. Oczywiście nie zabraknie w wystroju elementów dotyczących Roberta Lewandowskiego.

Jeszcze nie wiadomo jaką nazwę będzie nosiła restauracja Lewandowskiego i jego wspólników. Trybuchowski przyznał natomiast, że na tę inwestycję planują przeznaczyć co najmniej 5 milionów złotych . Restauracja w Browarach Warszawskich ma zacząć działać za rok, czyli w październiku 2020 roku.

- Nie chcemy, aby to była jakaś wyrafinowana, z wyszukaną kuchnią, restauracja, tylko miejsce, gdzie każdy spędzi w przyjemnej i swobodnej atmosferze swój czas. Będzie można tu wpadać na śniadanie, spotykać się na biznesowy lunch , zjeść kolację z rodziną, a wieczorem obejrzeć mecz. Z ofertą chcemy trafić do każdego – wyjaśnia Jacek Trybuchowski w rozmowie z Business Insider.

Kawiarnia Anny Lewandowskiej

Choć nie będzie to pierwsza inwestycja Roberta Lewandowskiego, to restauracji w Warszawie jeszcze nie ma. Może pozazdrościł swojej żonie, która zaledwie rok temu otworzyła kawiarnię w stolicy? Marka Anny Lewandowskiej - Foods by Ann - odpowiada na potrzeby tych, którzy szukają zdrowych, a zarazem smacznych produktów. Produktów, które trudno było znaleźć na polskim rynku.

Jak mówi sama Lewandowska - jej ambicją jest wskazanie Polakom właściwych nawyków żywieniowych. Produkty Foods by Ann możemy znaleźć w wielu polskich sklepach i kioskach, a także w jednej z kawiarni Foods by Ann Healthy Store. W Warszawie znajduje się ona w Royal Wilanów. Docelowo w całej Polsce ma pojawić się nawet 40 lokali.