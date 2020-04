Robert Szustkowski wspiera walkę z koronawirusem w Polsce i Afryce

To kolejna inicjatywa humanitarna polskiego biznesmena, kilkukrotnie reprezentującego barwy Polski w rajdzie Dakar. W 2014 roku, Szustkowski udzielił pomocy służbie zdrowia zachodnio-afrykańskiej republiki Gambii, będącej w bardzo trudnej sytuacji podczas wybuchu epidemii Eboli. Wówczas wirus okazał się tragiczny w skutkach - zarażonych zostało 30 000 osób, a ponad 11 000 zmarło w Afryce Zachodniej.

Teraz jest w kontakcie z przedstawicielami Ministerstwem Zdrowia i wspiera polskie szpitale najbardziej potrzebnym sprzętem higienicznych, w tym Oddział Kardiologii Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie. - W sytuacji, gdy Polska i świat stoją w obliczu pandemii, pomoc kieruję tam, gdzie jest to kluczowe – do szpitali w Polsce i Afryce. Nasze działania staramy się konsultować z delegaturą WHO a cały sprzęt został przygotowany przez polskich producentów – informuje Robert Szustkowski.

Robert Szustkowski uruchomia kontakty w Polsce i Europie, gdzie - dzięki determinacji i zabiegom negocjacyjnym – stara się zdobyć sprzęt medyczny w bardzo efektywny sposób. Całość jest sfinansowana ze środków własnych.

W ramach specjalnego transportu humanitarnego m.in. do Gwinea Bissau trafiło kilkaset profesjonalnych zestawów i wyposażenia dla potrzeb personelu medycznego, który nadzoruje opiekę nad osobami zarażonymi. Zestawy pochodzą od polskich producentów i obejmują specjalistyczny sprzęt medyczny, ubiory, maski.

Ministerstwo Zdrowia Publicznego Republiki Gwinea Bissau skierowało oficjalny list z podziękowaniami: Rząd Gwinea Bissau kieruje podziękowania za nieustający wysiłek ze strony Pana Roberta Szustkowskiego i wsparcie Gwinea-Bissau w walce z pandemią koronawirusa – napisał Dr. Antonio Deuna, Minister Zdrowia afrykańskiej republiki.

Szustkowski ma nadzieje, że inicjatywa ta - obok Jacka Ma z Alibaba Foundation – pozwoli rządom afrykańskich państw na skuteczna walkę z tą chorobą w jednym z najbardziej potrzebujących państw na tym kontynencie.