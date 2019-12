"Robimy to dla wszystkich". Protest pod ministerstwem sprawiedliwości w obronie sędziów

"Robimy to dla wszystkich" pod takim hasłem stowarzyszenie sędziów Iustitia Polska zorganizowało w niedzielę protest pod ministerstwem sprawiedliwości. Hasło ma nawiązywać do tego, że sędziowie obawiają się upolitycznienia sądów.

- To już nie są internetowe przepychanki, oratorskie popisy polityków z telewizorów, sprawy jakiegoś zamkniętego środowiska. To groźby, niszczenie ludzi, wymuszanie posłuszeństwa. Nierealne dla zwykłego człowieka sytuacje i bezpodstawne zarzuty, które mają jeden cel - zmusić nas wszystkich do posłuszeństwa. Bo kiedy politycy w całości opanują sądy nic ich nie powstrzyma przed narzuceniem każdej i każdemu swojej woli. Zdobycie i utrzymanie władzy. Tylko na tym zależy obecnie tym, którzy niszczą niezależnych sędziów - piszą organizatorzy protestu.