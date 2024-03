Rockowy zespół Bi-2 ogłosił trasę koncertową w Polsce. Wyjątkowe połączenie rocka i muzyki symfonicznej. Znamy szczegóły

Rockowy Zespół Bi-2 zagra w Polsce. Znamy daty koncertów

Co zespół Bi-2 przygotował na nadchodząca trasę?

Koncerty Bi-2 to nie tylko zwykłe występy, lecz prawdziwe muzyczne widowiska Zespół znany z eksperymentowania z różnymi gatunkami i brzmieniami, tym razem połączy swoje rockowe hity z niesamowitą energią orkiestry symfonicznej . To będzie wydarzenie, podczas którego uroczystość spotka się z tajemniczością, a gotycki klimat zostanie wzbogacony o przepiękne kostiumy sceniczne.

Zespół Bi-2 w grudniu w Polsce. O artystach:

Historia zespołu Bi-2 sięga punkowych lat 80. na Białorusi i obejmuje trudne czasy emigracji członków zespołu, w tym do Izraela i Australii. Założony przez wokalistę Liowę (Egor Bortnik) i gitarzystę Szurę (Alexandr Uman), Bi-2 szybko zdobył międzynarodowy rozgłos dzięki swojemu oryginalnemu brzmieniu i niezwykłym show na żywo. Ich dorobek obejmuje nie tylko albumy i single, ale również udane projekty filmowe – stworzyli ścieżki dźwiękowe do filmów, takich jak: "Brother 2", "What Men Are Talking About" czy "Election Day". Muzyka zespołu, będąca mieszanką różnych gatunków, dotyka emocji i inspiruje, przez co została doceniona zarówno przez krytyków, jak i fanów na całym świecie.

Informacje Praktyczne:

Data: 14 grudnia 2024