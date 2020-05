Rodzice boją się posyłać dzieci do szkół. Z dnia na dzień spada frekwencja w stołecznych placówkach

Rodzice nie chcą wysyłać dzieci do szkół

Stołeczny ratusz podsumował pierwszy tydzień zajęć opiekuńczo-wychowawczych. - Frekwencja w szkołach podstawowych jest niska, co może świadczyć o tym, że rodzice nie ufają w zapewnienia rządu i uważają posyłanie dzieci z klas I-III do placówek za przedwczesne - informuje miasto, które jednocześnie pokazuje, ile dzieci obecnie uczęszcza do szkół.

Przed pandemią, do klas I-III w 227 stołecznych szkołach podstawowych chodziło 45 tys. dzieci. Na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych wróciło niespełna 5 proc. z nich (od 2,0 do 2,3 tys.). W ubiegłym tygodniu rodzice deklarowali, że będzie ich ponad dwa razy więcej (ponad 10,7 proc.). - Liczba najmłodszych uczniów spada z dnia na dzień. Jak widać rodzice wolą zostać z nimi w domu i pobierać zasiłek opiekuńczy - mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy.